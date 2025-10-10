Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου στην Φοινικούντα ελέγχουν ένα προς ένα τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους, με στόχο να φτάσουν άμεσα στα ίχνη του δράστη.

Ο δολοφόνος φαίνεται πως διένυσε μεγάλη απόσταση, με το λευκό σκούτερ μεγάλου κυβισμό, στο οποίο επέβαινε, σταματώντας σε βενζινάδικο στην Κυπαρισσία, ενδεχομένως το μοναδικό που ήταν ανοιχτό το βράδυ της Κυριακής, σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Μάλιστα, εισήλθε ανάποδα στο εν λόγω πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Α.Τ. Κυπαρρισίας. Στο βίντεο διακρίνεται ο άνδρας που φορά κράνος να είναι μαυροντυμένος, συνεχίζοντας την πορεία του, ενδεχομένως προς την Αθήνα, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι αρχές, ο δράστης φαίνεται να πέρασε από την Αχαΐα, μέσω Πάτρας, φτάνοντας στην Κόρινθο, με τελικό προορισμό το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Προβληματίζουν οι κινήσεις του δράστη

Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές παραμένουν αντικρουόμενες. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι πρόωρο ένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το εάν ο δολοφόνος είναι κάποιος «επαγγελματίας» ή όχι.

Επίσης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός δράστης να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, σκανάροντας βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να περνάει μέσα από ένα στενό δρομάκι στην Πύλο, που το γνωρίζουν περισσότερο οι ντόπιοι.

Το κάμπινγκ στην Φοινικούντα

Κάτι ακόμα που προβληματίζει τις αρχές, είναι ο λόγος για τον οποίο ο δράστης προτίμησε να κάνει τον «γύρο» της Πελοποννήσου, διασχίζοντας τους νομούς Ηλείας και Αχαΐας, αντί να επιλέξει τον δρόμο που θα τον έβγαζε γρηγορότερα στην Κόρινθο.

Πάντως, οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι πως μέσα στις επόμενες μέρες θα φτάσουν στα ίχνη του δράστη, εντοπίζοντας σε πρώτη φάση το λευκό σκούτερ με το οποίο «πιάστηκε» να εφοδιάζεται με καύσιμα, λίγες ώρες μετά την δολοφονία, στην Κυπαρισσία.