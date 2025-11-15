Η διεθνώς διακεκριμένη φοιτητική ομάδα OCEANOS NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) παρουσίασε το πρώτο της αποκλειστικά ηλιακά κινούμενο σκάφος, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ακαδημαϊκή πρωτοπορία και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ναυτιλία.

Το νέο σκάφος κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιώντας μόνο μια μικρή βοηθητική μπαταρία για την εκκίνηση. Τα υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ και η ενσωμάτωση υδροπτέρυγων (hydrofoils) επιτρέπουν στη γάστρα να ανυψώνεται πάνω από το νερό, μειώνοντας θεαματικά την υδροδυναμική αντίσταση και αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, σχολίασε για το νέο ηλιακό σκάφος και τους φοιτητές του τα εξής: «Το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής που έχω την τιμή να διευθύνω έχει μακρά ιστορία στην υποστήριξη φοιτητών για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς το 1996 είχαμε συμμετέχει και είχαμε πάρει την πέμπτη θέση.

Έκτοτε συνεχίζουμε και συμμετέχουμε. Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια αυτή γίνεται πολύ οργανωμένα. Είναι μια μεγάλη ομάδα 60 παιδιών που έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει μεγάλες χορηγείες. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, με πρώτες και δεύτερες θέσεις τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία στον συγκεκριμένο διαγωνισμό».