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Κάθε φορά που βλέπω έναν πρωθυπουργό να εγκαινιάζει έργα το ένα μετά το άλλο, να παρίσταται σε τελετές και να υπογράφει διαδοχικές συμβάσεις, το μυαλό μου πηγαίνει στην ίδια εικόνα: κάποιοι προετοιμάζονται για να στήσουν κάλπες.

Μπορεί να με γελάει η δημοσιογραφική μου μνήμη, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ την πολιτική ζωή δεν θυμάμαι πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας τέτοιος καταιγισμός έργων και υποσχέσεων δεν λειτούργησε ως προάγγελος εκλογών.

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Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, ο πρωθυπουργός έχει ρίξει φως στο… τούνελ. Όχι, δεν επιχειρεί να συναγωνιστεί την Αγγελική Νικολούλη. Απλώς, από τα ημιτελή τούνελ του Σκαραμαγκά περάσαμε σημέρα στο τούνελ του δρόμου προς την Αιδηψό, ώστε να μπορώ και εγώ να φτάνω γρηγορότερα εκεί όπου μένει ο καλός μου συνάδελφος και αρθρογράφος μας, ο Πάνος Κολιοπάνος. (Αυτό είναι ένα χιουμοριστικό και απολύτως καλοπροαίρετο σχόλιο).

Θα μου πείτε, βέβαια, ότι τα έργα που εγκαινιάζονται με υπογραφές συμβαλσεων κλπ, θα χρειαστούν τρία ή τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθούν. Σωστό. Μόνο που στην Ελλάδα των δημοσίων έργων, άλλο είναι η υπογραφή της σύμβασης, άλλο η έναρξη των εργασιών και άλλο η παράδοση του όποιου δρόμου στην κυκλοφορία.

Και μιας και μιλάμε για την Εύβοια, κάποιος πρέπει επιτέλους να εξηγήσει γιατί δεν λέει να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός της Χαλκίδας προς τον βόρειο οδικό άξονα του νησιού.

Εκεί, απαντήσεις οφείλει ο πρώην υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής, επί των ημερών του οποίου σταμάτησε η εκτέλεση ενός έργου που είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη υπουργική περίοδο, εκείνη του Χρήστου Σπίρτζη.

Μαθαίνω ότι το έργο έχει μπλέξει σε μελέτες, απαλλοτριώσεις και τροποποιήσεις του σχεδιασμού. Πρόκειται για έναν δρόμο που είχε αρχικά κοστολογηθεί στα 238 εκατομμύρια ευρώ και είχε ενταχθεί τελικά στον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εκτός και αν τα νέα σχέδια και οι νέες συμβάσεις οδηγήσουν κάποια στιγμή σε ακόμη μία τελετή εγκαινίων. Όχι για την παράδοση του δρόμου, αλλά για την παρουσίαση μιας νέας μελέτης, μιας νέας τροποποίησης και μιας ακόμη μακέτας.

Τα γνωστά. Φωτογραφίες, βίντεο, χειραψίες και μεγάλα λόγια. Οι πολίτες, όμως, δεν οδηγούν πάνω σε συμβάσεις και δελτία Τύπου. Οδηγούν πάνω σε δρόμους. Και αυτούς ακόμη τους περιμένουν