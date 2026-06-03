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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, στη μάχη και δύο αεροσκάφη

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.



Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.