Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραλία Ζαρακών στην Εύβοια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

