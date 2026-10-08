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Δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του κτιρίου.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας για την ασφάλεια των ενοίκων, λόγω της έντονης παρουσίας πυκνού καπνού στους κοινόχρηστους χώρους.

Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από το διαμέρισμά τους, ενώ ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε στρώμα που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

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Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ρέντη. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στην προληπτική εκκένωση του κτιρίου για την ασφάλεια των ενοίκων.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20.

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Κατά πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το βραχίονοφορο της Πυροσβεστικής.

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπόλοιπων διαμερισμάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίονα, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούνταν.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση ελέγχου του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένοικος εγκλωβισμένος.

Δύο ηλικιωμένοι στο ΕΚΑΒ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένοικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά.

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Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού.

«Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενοίκου που βρισκόταν στον έκτο όροφο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά. Όπως περιέγραψε, είχε ξυπνήσει για να πάει στη δουλειά και έπινε καφέ με τη γυναίκα του, όταν αντιλήφθηκαν έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού.

«Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Μύριζε κάτι. Άνοιξα την εξώπορτα και ήρθε ένα ντουμάνι. Δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στο κλιμακοστάσιο ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που δεν μπορούσε κανείς να δει ή να αναπνεύσει.

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Τελικά, κατέβηκε από τις σκάλες με τη βοήθεια των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε, έχει μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.

Πιθανό αίτιο ένα αναμμένο τσιγάρο

Οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι πυροσβέστες κάνουν λόγο για πιθανή έναρξη της φωτιάς από στρώμα, το οποίο ενδέχεται να πήρε φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Οι φλόγες φαίνεται πως επεκτάθηκαν γρήγορα στο διαμέρισμα και στη συνέχεια προκάλεσαν μεγάλη συγκέντρωση καπνού στον όροφο και στους κοινόχρηστους χώρους. Το ακριβές αίτιο της πυρκαγιάς, πάντως, αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)