Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Λάρισας, καθώς λίγο μετά τις 9 μ.μ. ήχησε το 112, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας “Καράτζης Α.Ε.” που βρίσκεται στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Advertisement

Advertisement

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του ουρανού, ενώ το νέφος είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τον καπνό προς κατοικημένες περιοχές, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112.

Στο μήνυμα που εστάλη στις 21:05 αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη τόσο με τις φλόγες όσο και με τους ανέμους, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οι κάτοικοι των περιοχών προς τις οποίες κινείται το νέφος καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας σε κλειστούς χώρους και κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Advertisement

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)

Advertisement

Advertisement