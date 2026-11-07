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Συναγερμός για Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Καστέλλα, στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε το Piraeus Press, διακρίνονται πυροσβέστες να έχουν ανέβει στις κεραμοσκεπές του κτιρίου και να επιχειρούν ενώ η φωτιά καίει ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Λόγω της πυκνής δόμησης στην περιοχή μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασής της σε γειτονικά κτίσματα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.