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Έναν συνδυασμό παραγόντων βλέπουν τα έμπειρα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της πυροσβεστικής πίσω από την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, που κατέστρεψε τρεισήμισι χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατοικίες και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρες πηγές ενημέρωσης η φωτιά ξεκίνησε, όταν -λόγω των ισχυρών ανέμων- ένα ξερό δέντρο έπεσε επάνω στα συρματόσκοινα αντιστήριξης κολώνας του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα εκείνη να μετατοπιστεί, τα καλώδια ηλεκτροδότησης να ακουμπήσουν το ένα με το άλλο και να προκληθούν σπινθήρες.

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Πηγή: HuffPost Πηγή: HuffPost Πηγή: HuffPost Πηγή: HuffPost

Οι ερευνητές της πυροσβεστικής, μάλιστα, θεωρούν ότι τα καλώδια δεν είχαν συντηρηθεί ως έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλη καμπυλότητα και να ακουμπήσουν μεταξύ τους. Οι σπινθήρες προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς σε ένα παχύ στρώμα με ξερά χόρτα, που ήταν στο σημείο, και μέσα σε 2 ώρες η φωτιά διήνυσε περισσότερα από 3 χιλιόμετρα.

Έμπειρα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βλέπουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών έχουν ως αιτία έναρξης προβλήματα, τα οποία προκαλούνται από κακή συντήρηση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Από τις 28 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου επτά πυρκαγιές, σε σύνολο δώδεκα, φαίνεται πως προκλήθηκαν από προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του.