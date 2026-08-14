Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο παρά τις διάσπαρτες εστίες.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τη συνδρομή εθελοντών και μηχανημάτων, καταφέρνοντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, η καμένη έκταση ανέρχεται στα 3.500 στρέμματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα.

Μετά την πλήρη κατάσβεση, θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών σε υποδομές και οικίες για τη δρομολόγηση των απαραίτητων αποζημιώσεων.

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Σίβηρη της Χαλκιδικής.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

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Κάηκαν 3.500 στρέμματα

Ο Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά στη Σίβηρη, ωστόσο δίνοντας τη σημερινή εικόνα, μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις, στάθηκε και στην έκταση που κάηκε, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φτάνει τα 3.500 στρέμματα.

«Xθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες, διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήταν επικίνδυνες, καθώς εκδηλώθηκαν πλησίον οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών. Για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, στην περιοχή της Κασσάνδρας, στο πρώτο πόδι, όπου χθες το μεσημέρι είχαμε την πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η πυρκαγιά αυτή κινήθηκε κατερχόμενη προς την ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Δόθηκε ολονύκτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος -επιχείρησαν εκεί 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την πολύ μεγάλη βοήθεια της Διοίκησης Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κατασκευών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποίησαν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Να ευχαριστήσουμε και το πλήθος των εθελοντών, εκατοντάδες εθελοντές και εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας», ανέφερε στην ΕΡΤ.

«Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο της Κασσανδρείας και της Σίβηρης είναι ότι είναι μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται μόνο διαβροχές και αντιμετωπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, της Κασσάνδρας, έχει συνολική έκταση 334.000 στρέμματα, ενώ η πραγματική καμένη έκταση, σύμφωνα με την αποτίμηση που έχει γίνει, δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή είναι η καιόμενη έκταση η οποία έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα επιχειρησιακά μας δεδομένα», πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός.

Κουφίδης: Ξεπεράσαμε το κακό

Για την καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς μίλησε και ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Όπως ανέφερε, παρά τις μεγάλες ριπές κυρίως το ξημέρωμα, από τις 5 και μετά, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή κατάφεραν να την περιορίσουν ώστε να μην επεκταθεί.

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε» είπε και πρόσθεσε: «πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα ‘καντηλάκια’ γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά το κακό το ξεπεράσαμε». Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθιστάται και η ηλεκτροδότηση.

«Είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου κατάφεραν να κάνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες από χθες το μεσημέρι. Με αυτό τον τρόπο βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μας έφυγε η φωτιά», τόνισε ο κ. Κουφίδης. Παράλληλα σημείωσε ότι στην περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και με το δήμο Κασσάνδρας για να τεθεί ενδεχομένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί.

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Θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. «Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7- 8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα ενώ σε ό,τι αφορά τη δασική έκταση που κάηκε η γενική εκτίμηση είναι 4.000 στρέμματα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής. Ωστόσο όλα αυτά είναι ρευστά γιατί τώρα θα γίνουν οι καταγραφές όπως πρέπει. Ο δρόμος δεν έχει ανοίξει. Προτεραιότητα έχει να σβήσει εντελώς η φωτιά, να μπουν μέσα και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε για πεσμένα καλώδια να μην έχουμε διάφορα και μετά με εντολή της Πυροσβεστικής θα ανοίξει και ο δρόμος» σχολίασε. Πρόβλημα υπάρχει με τον βιολογικό καθαρισμό που έχει καεί ολοσχερώς και με κάποιες άλλες υποδομές, αλλά, όπως είπε ο κ. Κουφίδης μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, «το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα επισήμανε: «δεν προβλέπεται βροχή, καθώς όπως φαίνεται η βροχή θα φτάσει μέχρι τα Μουδανιά και την Ποτίδαια. Περιμένουμε ανέμους 5 Μποφόρ αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 5 Μποφόρ τουλάχιστον εδώ στη διασταύρωση της Σίβηρης που είμαστε εμείς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα».

Σχετικά με την υδροδότηση της περιοχής σημείωσε: «νερό υπάρχει γιατί από χθες προβλέψαμε και ήρθαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες με αποτέλεσμα να δουλεύουν τα αντλιοστάσια. Δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όπως ενημερωνόμαστε και από τον δήμο έχουμε πολύ καλή ροή. Όσο βέβαια περνάει η μέρα και πηγαίνει η ηλεκτροδότηση παντού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα».

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