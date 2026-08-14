Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής παρουσιάζεται εμφανώς βελτιωμένη σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την πλήρη κατάσβεση των μετώπων.

Συνολικά 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα και πεζοπόρα τμήματα ενισχύουν την προσπάθεια ελέγχου της φωτιάς με τη συνδρομή τοπικών φορέων.

Οι αρχές απομάκρυναν με ασφάλεια 481 άτομα από την περιοχή μέσω πλωτών μέσων, ενώ εκδόθηκαν τέσσερα μηνύματα από το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται για την επόμενη ημέρα.

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Εμφανώς βελτιωμένη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων, προκειμένου να επιχειρούν οργανωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις, για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Συγκεκριμένα στο πεδίο επιχειρούν αυτή την ώρα 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας, και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης δύο μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε σήμερα η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».

Σχετικά με τον σχεδιασμό που υλοποιήθηκε καθώς η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις ο κ. Βαθρακογιάννης εξήγησε ότι «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», ενώ «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».

«Για την διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Με πλωτά μέσα, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα, 285 άτομα στην παραλία Σάνη και 196 άτομα στο πλοίο SPEED RUNNER JET που είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη», πρόσθεσε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι, διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5. Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

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