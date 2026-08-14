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Εκτεταμένες αναφορές στην φωτιά της Χαλκιδικής έκαναν τα ΜΜΕ στις βαλκανικές τουριστικές «δεξαμενές».Το ενδιαφέρον θεωρείται δικαιολογημένο, δεδομένου ότι η Χαλκιδική αποτελεί δημοφιλέστατο προορισμό για τους τουρίστες της βαλκανικής, που συρρέουν τους θερινούς μήνες στις παραλίες της κάθε χρόνο κατά χιλιάδες.

Ειδικά, το πρώτο «πόδι», η Κασσανδρεία, η Σίβηρη, η Φούρκα, το Πευκοχώρι, η Καλλιθέα, το Πολύχρονο και άλλα παραθαλάσσια κέντρα, κατακλύζονται, όπως συμβαίνει και τούτες τις μέρες, από Σέρβους, Βούλγαρους, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμάνους παραθεριστές.Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, διαθέτουν εξοχικές κατοικίες ή και επιχειρήσεις.

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Požar na Halkidikiju: Evakuisani i srpski turisti iz Sivirija i Furke 🚨💥🔥💥https://t.co/TOWFHWJhk2 — Vreme (@NedeljnikVreme) August 14, 2026

Ενδεικτικά: «Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Μεταφέρθηκαν Σέρβοι τουρίστες από τη Σίβηρη και την Φούρκα», τιτλοφορούσε ένα από τα ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα Vreme του Βελιγραδίου ενώ επίσης σερβική «n1» φιλοξένησε δηλώσεις της Άνα Νίκολιτς, ιδιοκτήτριας τουριστικής ιστοσελίδας, η οποία δήλωσε ότι υπήρχαν Σέρβοι τουρίστες και στα δύο μέρη που εκδηλώθηκε η φωτιά και απομακρύνθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Konzulka: Svi državljani Srbije koji se nalaze na Halkidikiju su bezbedni https://t.co/nT3x4cUpy7 — N1 Beograd (@n1srbija) August 14, 2026

«Κάποιοι επικοινώνησαν μαζί μας όχι όμως για να ζητήσουν βοήθεια καθώς οι Αρχές εφάρμοσαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης των απειλούμενων οικισμών» ανέφερε.

Το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας κάλεσε τους υπηκόους της χώρας που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές «να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων τοπικών αρχών».

Η βουλγαρική bgnes, σημείωνε ότι οι πυρκαγιές στην Χαλκιδική «αναγκάζουν τους τουρίστες να εγκαταλείψουν τα θέρετρα στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου» και ανέφερε ότι τριακόσιοι άνθρωπου απομακρύνθηκαν από το τουριστικό κέντρο της Σίβηρης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)