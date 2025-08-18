Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι στην Φωκίδα.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 18, 2025