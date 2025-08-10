Η φωτιά στη Πρέβεζα καίει κοντά σε τουριστικές μονάδες και εξοχικές κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη στην Πρέβεζα. Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό και δίνεται μάχη ώστε να μη μπουν στις αυλές των σπιτιών και προκληθούν καταστροφέςπροκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και μία πεζοπόρος ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ. Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, με 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. August 10, 2025

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι, όπου βρίσκονται διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Το μέτωπο μεγάλωσε και πυκνοί καπνοί απλώθηκαν την περιοχή, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη καλώντας όσους βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν προς Ηγουμενίτσα ή Πρέβεζα.

Advertisement

Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Πρέβεζας – Πάργας έχει διακοπεί στο ύψος της Καστροσυκιάς και μόνο πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα κυκλοφορούν.

Ήδη γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης από όλη την Ήπειρο σε μια προσπάθεια να προστατευθούν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Βρυσούλα, όπου υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση επίσης έχει σταλεί μήνυμα από το “112” για προσωρινή εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς, ενώ τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή και συγκεκριμένα στον Μύτικα, όπου μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να την περιορίσουν.

Advertisement