Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οριοθετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου στην λεωφορο Σπάτων στην Παλλήνη, χάρη στην άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, κοντά στο Κτήμα Νάσιουτζικ, όπου βρίσκονται επιχειρήσεις αλλά και ακαθάριστα οικόπεδα με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις και να ηχήσει το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο αναπτύχθηκαν άμεσα 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερα εναέρια μέσα, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα με ξερά χόρτα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Το μήνυμα του 112 δεν αφορά εντολή εκκένωσης, αλλά έχει προληπτικό χαρακτήρα, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται σπίτια, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από το σημείο της πυρκαγιάς καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης.