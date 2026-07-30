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Παρά τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη θαλασσοταραχή, ο ψαράς προσέγγισε την ακτή με το αλιευτικό του σκάφος για να βοηθήσει.

Ματθαιάκης πραγματοποίησε επανειλημμένα δρομολόγια, μεταφέροντας με ασφάλεια περίπου τριάντα άτομα, μεταξύ των οποίων και ηλικιωμένους, σε σκάφη του Λιμενικού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, απομακρύνοντας τους πολίτες από την περιοχή όπου οι φλόγες είχαν προκαλέσει εκρήξεις σε φιάλες υγραερίου και καταστροφές σε καταλύματα.

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Τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη θαλάσσια εκκένωση στον Άγιο Παύλο, την ώρα που η μεγάλη φωτιά σάρωνε το Ρέθυμνο, περιέγραψε ο ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη.

Με τις φλόγες να έχουν φτάσει έως την ακτή και τη θάλασσα να είναι ιδιαίτερα ταραγμένη, ο κ. Ματθαιάκης συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Αρχών. Όπως ανέφερε, «κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”».

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Στη συνέχεια περιέγραψε τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. «Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο».

Ο έμπειρος ψαράς, που βρίσκεται στη θάλασσα από μικρό παιδί, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για όσα αντίκρισε. «Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα… Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά το μικρό μέγεθος του αλιευτικού, ο Νίκος Ματθαιάκης πραγματοποίησε επανειλημμένα δρομολόγια για να απομακρύνει τους εγκλωβισμένους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και ηλικιωμένοι που δυσκολεύονταν να επιβιβαστούν εξαιτίας της έντονης θαλασσοταραχής. Όπως περιέγραψε, «Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό».

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων. Οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν αρχικά με το αλιευτικό «Άγιος Σπυρίδωνας» και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε σκάφη του Λιμενικού, τα οποία τους οδήγησαν με ασφάλεια μακριά από την πύρινη απειλή.

Πηγή: cretalive.gr