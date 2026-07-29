Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα στο Ρέθυμνο έχει διανύσει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με δορυφορικές μετρήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo). Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, με τις μέγιστες ριπές να φτάνουν τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.

Δορυφορική εικόνα από τον Meteosat-12 της EUMETSAT, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, δείχνει ότι το νέφος καπνού από τη φωτιά στην Κρήτη κινήθηκε προς τα νότια, καλύπτοντας απόσταση που προσεγγίζει τα 100 χιλιόμετρα.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, έως τις 17:30 είχαν καταγραφεί στην Κρήτη ιδιαίτερα ισχυρές ριπές ανέμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, στον Φουρφουρά, βόρεια του πύρινου μετώπου, η μέγιστη ένταση του ανέμου έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ανατολικά της πυρκαγιάς οι ριπές άγγιξαν τα 98 χιλιόμετρα την ώρα.