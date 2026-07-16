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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου στην περιοχή Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Λίγο μετά την έναρξη της φωτιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Μεσσηνίας, με το οποίο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο, ενώ για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).