Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική, λίγη ώρα μετά τις φωτιές που ξέσπασαν στα Σπάτα και στο Κίτσι Κορωπίου. Αυτή τη φορά, οι φλόγες εκδηλώθηκαν στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λαύριο και το Κορωπί, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων. Σύμφωνα με το iRafina.gr, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στη θάλασσα.
Πριν λίγο εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».