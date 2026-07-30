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Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική, λίγη ώρα μετά τις φωτιές που ξέσπασαν στα Σπάτα και στο Κίτσι Κορωπίου. Αυτή τη φορά, οι φλόγες εκδηλώθηκαν στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ Advertisement Advertisement July 30, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λαύριο και το Κορωπί, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων. Σύμφωνα με το iRafina.gr, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στη θάλασσα.

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026