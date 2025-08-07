Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Μέσω του 112 ειδοποιούνται κάτοικοι και επισκέπτες να είναι σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

