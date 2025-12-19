Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από την κατασχεμένη κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ», με το οποίο προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Η κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» βρίσκονται στην προβλήματα του λιμανιού της Μαρτινίκα, όπου και οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις αρχές στην Γαλλία που έχουν την ευθύνη της έρευνας η καταμέτρηση των ναρκωτικών ολοκληρώθηκε.

Συνολικά εντοπίστηκαν σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης, με την υπόθεση να ξεσκεπάζεται μετά το ρεσάλτο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Προφυλακιστέοι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και ακόμη τρια μέλη του κυκλώματος

Στο μεταξύ προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου τέσσερις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης με πλοίο που ήρθε από την Βενεζουέλα, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος.

Ανάμεσα στα άτομα που οδηγούνται στην φυλακή είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος υποστήριξε ότι το πλοίο που μετέφερε την κοκαΐνη, δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον περασμένο Αύγουστο.

Η μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε στις αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Την περασμένη Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.