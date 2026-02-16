Η Βουλή, σε συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια υπουργό Λίνα Μενδώνη, προτίθεται να αγοράσει το φωτογραφικό υλικό των 200 της Καισαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζί κατακτητές, έκανε γνωστό ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως «αν και δεν είναι δουλειά της Βουλής αλλά του υπουργείου Πολιτισμού, η Βουλή που έχει τη σχετική ευελιξία,θα προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε γνωστό πως θα ζητήσει από τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων την προσεχή Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσουν ώστε να ελεγχθεί αφενός η γνησιότητα του υλικού και αφετέρου το εάν υπάρχει διεθνής νόμος που να απαγορεύει στην πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια που έχουν να κάνουν με εγκλήματα πολέμου. «Εάν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει» όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναφερόμενος παράλληλα στην σχετική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αγοραστούν οι φωτογραφίες από το Ίδρυμα της Βουλής, σημείωσε πως πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς το Ίδρυμα δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, εν αντιθέσει με τη Βουλή. Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε, ωστόσο, σωστή την πρόταση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος ζήτησε η Βουλή να σταματήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

Κοινοβουλευτικές πηγές σημείωναν πως μετά από νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν πως εφόσον το φωτογραφικό υλικό των 200 της Καισαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζί κατακτητές αποκτηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού στην συνέχεια θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Tim de Craene: Γιατί απέσυρα τη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής

Νωρίτερα, ο Tim de Craene, ο Βέλγος ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, που έβγαλε προς δημοπρασία τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να διακόψει την αμφιλεγόμενη δημοπρασία των φωτογραφιών στο e-bay το πρωί της Δευτέρας (16/2) ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σημείωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ.

ο Βέλγος συλλέκτης που έχει στην κατοχή του τις συγκλονιστικές φωτογραφίες στην Καισαριανή.με σημείωμα που έστειλε στην Εφημερίδα των Συντακτών δηλώνει ανοιχτός για εποικοδομητικό διάλογο με τις ελληνικές αρχές

Στο σημείωμα του ο Τιμ Ντε Κρένε από τη Γάνδη, αναφέρει πως «κατανοεί πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητης ιστορικής φύσης» ενώ παράλληλα δηλώνει ανοικτός για εποικοδομητικό διάλογο με τις ελληνικές αρχές.

Σε σημείωμα που έστειλε στην «Εφημερίδα Συντακτών», ο de Craene δηλώνει σοκαρισμένος βαθιά «από τη ζημιά που προκλήθηκε στο μνημείο της Καισαριανής χθες».

«Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι σημαντικά και λυπάμαι που το θέμα οικειοποιείται και πολιτικά», υπογραμμίζει. Πριν από λίγο, οι φωτογραφίες «κατέβηκαν» από το E bay.

«Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες του eBay σχετικά με τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής», εξηγεί.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού», τονίζει.

Πάντως ξεκαθαρίζει ότι «τελικά, η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να λάβω τέτοιες αποφάσεις προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Όπως αποκαλύπτει, μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησε μαζί του μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών που εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών.

«Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Τεχνητά τροποποιημένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας άσκοπη συζήτηση σχετικά με την πρωτοτυπία των φωτογραφιών», σημειώνει.

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για την τιμή που επιθυμούσα να μην παρέχω περαιτέρω σχόλια ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης», καταλήγει.

Πολιτικές παρεμβάσεις



Μετά τη δημοσιοποίηση υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε οι φωτογραφίες να μην καταλήξουν σε κάποια ιδιωτική συλλογή στο εξωτερικό και αλλά να περιέλθουν στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Ο Αλέξης Τσίπρας με παρέμβασή του ζήτησε για να διασφαλιστεί η απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των κομμουνιστών στην Καισαριανή τον Μάιο του 1944.

Ο πρώην πρωθυπουργός με επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ζητά να ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να αγοράσει το Ίδρυμα της Βουλής της συγκεκριμένες φωτογραφίες ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως «πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες».

Δούκας για φωτογραφίες εκτελεσθέντων Καισαριανής: Ο Δήμος Αθηναίων έτοιμος να συμβάλει

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε σημερινή του ανάρτηση ανέφερε πως είναι, «χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου, είναι η Ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων. Είναι χρέος τιμής στο αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού, είναι δέσμευση μνήμης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτοσυντηρούμενες, αλλά απαιτούν αέναη, ενεργή επαγρύπνηση» καταλήγοντας πως: «Ο Δήμος της Αθήνας, είναι έτοιμος να συμβάλει με όποιον τρόπο χρειαστεί».

Ο Δήμος Καισαριανής για τον βανδαλισμό στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων



Την ίδια ώρα τον βανδαλισμό του μνημείου όπου αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 καταδικάζει, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καισαριανής και τονίζει πως η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση και στην αναβάθμιση του ιστορικού τόπου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:



«Η δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα».

«Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», προσθέτει η Δήμος Καισαριανής.

Νωρίτερα, με άλλη ανακοίνωση για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ζήτησε «…με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας».