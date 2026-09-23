Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/09/2026) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, στη δυτική Φθιώτιδα, όπου μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα και το κατοικίδιό της φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τη φωτιά.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00′ τα ξημερώματα σε προσθήκη – δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Πηγή: lamiareport.gr Πηγή: lamiareport.gr Πηγή: lamiareport.gr Πηγή: lamiareport.gr

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, υπάρχει μαρτυρία ότι η άτυχη 32χρονη είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

(Με πληροφορίες από lamiareport.gr)