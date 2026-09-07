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Οι απατεώνες προσπάθησαν να τον πείσουν να αφήσει χρήματα και τιμαλφή σε σημείο, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ενός δορυφόρου της εφορίας.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστές πινακίδες στο όχημά τους και χαρτογραφήσει την περιοχή.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής και το ποινικό τους παρελθόν.

Ο ένας εκ των δραστών οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή λόγω βεβαρημένου ποινικού μητρώου, ενώ για τους υπόλοιπους οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές.

Το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση του οχήματος και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της αξιόποινης πράξης.

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας εκδικάστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μια απίστευτη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία απέτυχε χάρη στην ψυχραιμία και την ευστροφία ενός 67χρονου κατοίκου χωριού της Λαμίας.

Πρόκειται για την υπόθεση της σύλληψης τριών ατόμων, δύο ανδρών και μίας γυναίκας, οι οποίοι το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου επιχείρησαν να εξαπατήσουν τον 67χρονο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα απίθανο σενάριο σύμφωνα με το οποίο ένας «δορυφόρος της εφορίας» δήθεν σάρωνε την περιοχή και κατέγραφε τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων.

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Το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους, ενώ ο ένας από αυτούς οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρημένου ποινικού του μητρώου. Κατά την ακροαματική διαδικασία, μάλιστα, ήρθαν στο φως και οι ιδιαίτερα απίθανοι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι για να εξηγήσουν γιατί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο χωριό.

Το τηλεφώνημα και η παγίδα που έστησε ο 67χρονος

Η υπόθεση άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου και παρουσιάστηκε ως λογιστής του.

Ο άγνωστος, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ένας «δορυφόρος της εφορίας» περνά πάνω από την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον 67χρονο να συγκεντρώσει άμεσα χρήματα και τιμαλφή μέσα σε μια σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι του, πριν ο υποτιθέμενος δορυφόρος περάσει από πάνω.

Ο 67χρονος κατάλαβε αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς, αποφάσισε να προσποιηθεί ότι ακολουθεί τις οδηγίες των δραστών.

Τους είπε, λοιπόν, ότι είχε τοποθετήσει στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 74.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, μέσα στη σακούλα είχε βάλει… πέτρες και καλαμπόκια. Ο 67χρονος δεν περιορίστηκε όμως σε αυτό, καθώς κατάφερε να στήσει μια διπλή παγίδα στους επίδοξους απατεώνες.

Αρχικά, ακολουθώντας τις οδηγίες του ανθρώπου που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσσι. Στη συνέχεια δέχθηκε νέα τηλεφωνική κλήση και του ζητήθηκε να αλλάξει το σημείο όπου θα άφηνε τα χρήματα και τα τιμαλφή. Ο 67χρονος είπε στους δράστες ότι είχε μεταφέρει τη σακούλα μπροστά από τη βρύση του κοιμητηρίου, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει πάει ποτέ εκεί.

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Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά τους κατεύθυνε κατευθείαν στην παγίδα που είχαν στήσει οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν ήδη περικυκλώσει την περιοχή. Οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να συλλάβουν τους δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 43 ετών, οι οποίοι είναι Ρομά. Λίγο αργότερα συνελήφθη και η 28χρονη γυναίκα, η οποία είχε σταλεί στο σημείο για να παραλάβει τη σακούλα που υποτίθεται ότι είχε μεταφερθεί στη βρύση.

Το Jeep, οι πλαστές πινακίδες και οι αναζητήσεις στο Google Maps

Στο σημείο που είχαν υποδείξει οι απατεώνες εντοπίστηκε ένα μαύρο Jeep με πινακίδες Αθηνών, στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Όταν οι δύο Ρομά κινήθηκαν προς το κυπαρίσσι, όπου βρισκόταν η σακούλα με τις πέτρες και τα καλαμπόκια, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους ακινητοποίησαν.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν χρησιμοποιήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, τις οποίες είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πάνω από τις γνήσιες κρατικές πινακίδες του Jeep. Παράλληλα, στα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν αναζητήσεις στο Google Maps που αφορούσαν το συγκεκριμένο χωριό, την πλατεία του, αλλά και ξενοδοχεία στη Λαμία.

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Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 28χρονη να κινείται πεζή κοντά στη βρύση του νεκροταφείου και προχώρησαν στη σύλληψή της. Στο κινητό της βρέθηκε ενεργοποιημένη πλοήγηση, με διαδρομή από την πλατεία του χωριού προς το κοιμητήριο.

Ενώπιον των αρχών, αλλά και στη δικαστική αίθουσα, οι κατηγορούμενοι έδωσαν εξηγήσεις για την παρουσία τους στην περιοχή που προκάλεσαν αίσθηση. Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε απόπειρα απάτης και υποστήριξαν ότι βρέθηκαν τυχαία στο χωριό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι, προκειμένου να αναζητήσουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι έψαχναν να βρουν κάπου να φάνε γουρουνοπούλα και ότι τελικά χάθηκαν στους δρόμους του χωριού όπου εξελισσόταν η απόπειρα απάτης.

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Διαφορετική εκδοχή έδωσε η 28χρονη. Η ίδια υποστήριξε ότι πήγε στην περιοχή ύστερα από υπόδειξη ενός φιλικού της προσώπου, προκειμένου να παραλάβει κάποιους φακέλους, χωρίς να γνωρίζει τι περιείχαν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας την εκβίαζε, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιούσε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές της στιγμές, εάν εκείνη δεν ακολουθούσε τις εντολές του. Με αυτόν τον τρόπο υποστήριξε ότι ήταν θύμα εκβιασμού μέσω revenge porn.

Οι ποινές του δικαστηρίου

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους. Στον 34χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τον ισχυρισμό του βρισκόταν στην περιοχή για να φάει γουρουνοπούλα, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία.

Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να μην μετατραπεί, ενώ παράλληλα η έφεσή του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή.

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Ο 34χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και διαθέτει ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν, έχοντας καταδικαστεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.

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Στον δεύτερο άνδρα, τον 43χρονο συνεπιβάτη του Jeep, επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Στην 28χρονη, η οποία υποστήριξε ότι ήταν θύμα εκβιασμού μέσω revenge porn, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για απόπειρα απάτης. Και στην περίπτωσή της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεσή της έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς αυτοκινήτου, καθώς και των κινητών τηλεφώνων των δραστών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων.

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Με πληροφορίες από lamiareport.gr