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Στο νοσοκομείο Λαμίας μεταφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 30χρονος άνδρας από το Νεπάλ, ο οποίος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης έπειτα από άγνωστο τσίμπημα, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή της Αμφίκλειας.

Ο νεαρός εργαζόταν μαζί με άλλους ομοεθνείς του όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε το τσίμπημα από έντομο ή αράχνη, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς τον είχε προκαλέσει. Λίγο αργότερα εμφάνισε έντονους πόνους, υπερβολική εφίδρωση, σπασμούς και άλλα σοβαρά συμπτώματα, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται γρήγορα.

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Οι γιατροί του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, αξιολόγησαν την κλινική εικόνα και εκτίμησαν ότι το περιστατικό πιθανότατα οφειλόταν σε τσίμπημα δηλητηριώδους αράχνης, με τη μαύρη χήρα να θεωρείται το πιθανότερο αίτιο.

Ο 30χρονος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η στενή παρακολούθησή του. Για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης ζητήθηκε ειδικός ορός, ο οποίος μεταφέρθηκε από τη Λάρισα και χορηγήθηκε άμεσα στον ασθενή.

Μετά τη χορήγηση του ορού, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε αισθητή βελτίωση. Ο 30χρονος νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, έχοντας ξεπεράσει το σοβαρό περιστατικό.

(Με πληροφορίες από lamiareport.gr)