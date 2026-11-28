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Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και τέσσερις που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ο απολογισμός επιχείρησης απεγκλωβισμού συνολικά 43 αλλοδαπών από τη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε διά θαλάσσης, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή σκάφους της Frontex και τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν 41 αλλοδαποί και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τέσσερις εκ των απεγκλωβισθέντων μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ