Επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ, από 10 σε 13 ευρώ – αύξηση της τάξης του 30% – ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο ΕΣΥ. Όπως ανέφερε, στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιστροφών, που «λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες». «Ο γρίφος που προσπαθούμε να λύσουμε είναι πώς θα φέρουμε τα καινοτόμα φάρμακα γρηγορότερα στην Ελλάδα, όταν οι επιστροφές είναι πολύ μεγάλες και αποθαρρύνουν τις εταιρείες», δήλωσε.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί το ιταλικό μοντέλο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κινήτρων για τις εταιρείες ώστε να διαθέτουν τα φάρμακά τους ταχύτερα στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργανωμένη ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στη θετική λίστα θα περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία σήμερα επιβαρύνεται από τη διάθεση φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

Μιλώντας για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι η Υγεία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος το 2026, με περίπου 5.000 νέες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε σημαντικά χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την επαρκή κάλυψη το καλοκαίρι.