Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος απορρίπτει τη σύνδεση μεταξύ των πρόσφατων ισχυρών σεισμών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για τέτοια συσχέτιση.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως οι μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των σεισμικών εστιών αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκαλεί η μία δόνηση την άλλη παγκοσμίως.

Η επιστημονική κοινότητα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συμπεριφορά των εγχώριων σεισμογενών ζωνών και στην ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, η εμφάνιση σεισμών άνω των επτά Ρίχτερ θεωρείται αναμενόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο.

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Οι διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη είναι φυσικό να δημιουργούν ανησυχία και την εντύπωση ότι ίσως κάτι ευρύτερο συμβαίνει στο εσωτερικό της Γης.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για μια τέτοια σύνδεση.

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Σε δήλωσή του στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, ο διεθνώς βραβευμένος σεισμολόγος στρέφει την προσοχή εκεί όπου πραγματικά πρέπει να βρίσκεται για τη χώρα μας:

«Να κοιτάμε τους αυτόχθονες σεισμούς, αυτούς που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας, και να μην κοιτάμε το τι γίνεται σε άλλα μέρη του πλανήτη. Σεισμοί σαν αυτούς τους τελευταίους στη Λατινική Αμερική ή την Ασία δεν διεγείρουν μια γενικότερη κατάσταση για τον πλανήτη μας. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με σεισμούς στα 9 και πάνω από 9 Ρίχτερ».

Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία για μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, επομένως, πρέπει να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά των ελληνικών σεισμογενών ζωνών και όχι στη δημιουργία μιας εικόνας «παγκόσμιου ντόμινο» από σεισμούς που σημειώνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο ίδιο ζήτημα και στον ΑΝΤ1, μιλώντας στον δημοσιογράφο Νικόλα Βαφειάδη.

Με αφορμή τους διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, εξήγησε ότι οι τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των εστιών δεν επιτρέπουν να θεωρούμε ότι πρόκειται για μία αλληλουχία σεισμών που προκαλεί ο ένας τον άλλον.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι είναι πιθανό να καταγραφούν και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026.

Αυτό, όμως, δεν αποτελεί πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου σεισμού. Συνδέεται με τη στατιστική εικόνα της παγκόσμιας σεισμικότητας.

Όπως ανέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται κατά μέσο όρο 15 έως 18 σεισμοί μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ τον χρόνο. Συνεπώς, η εμφάνιση και άλλων τόσο ισχυρών δονήσεων μέσα στους επόμενους μήνες δεν θα αποτελούσε από μόνη της κάτι ασυνήθιστο.

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Το μήνυμα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου είναι σαφές: ούτε πανικός από τους μεγάλους σεισμούς που συμβαίνουν στην άλλη άκρη του πλανήτη ούτε εφησυχασμός για τη σεισμικότητα της Ελλάδας.

Η προσοχή πρέπει να παραμένει στα δικά μας ενεργά ρήγματα, στην επιστημονική παρακολούθηση και, κυρίως, στην αντισεισμική θωράκιση και την ετοιμότητα της χώρας.

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