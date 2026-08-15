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Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και εκκενώσεις νοσοκομείων.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη αργότερα, καθώς καταγράφηκαν μόνο μικρά κύματα ύψους έως 30 εκατοστών.

Σωστικά συνεργεία διεξάγουν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε μια απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή, ενώ η εθνική υπηρεσία καταστροφών συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν τα κτήρια με δομικές ζημιές.

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Τουλάχιστον 20 είναι ήδη οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε σήμερα τα ξημερώματα την Ινδονησία προκαλώντας πανικό, χάος και καταρρεύσεις κτηρίων σε μια περιοχή που σημειώνονται μεγάλοι σεισμοί καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς».

Είναι μια περιοχή 40.000 χιλιομέτρων σε σχήμα πετάλου γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό στην οποία βρίσκεται περίπου το 75% των ηφαιστείων της Γης και προκαλείται το 90% των σεισμών λόγω της μετατόπισης των τεκτονικών πλακών.

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Στην ίδια περιοχή ακουμπάνε η Κολομβία και η Βενεζουέλα στις οποίες τους τελευταίους δύο μήνες σημειώθηκαν παρόμοιας έντασης σεισμοί που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

🎥 More videos are surfacing of the exact moment the earthquake hit Indonesia, following the powerful magnitude 7.7 quake recorded off the coast of Flores Island. Footage shows buildings shaking and residents rushing outside as the tremor struck. A tsunami warning remains in… pic.twitter.com/ntZ67G8reo August 15, 2026

Τους πλάκωσαν συντρίμμια

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Ανατολικής Νούσα ⁠Τενγκάρα, οι πέντε άνθρωποι πέθαναν όταν έπεσαν πάνω τους ερείπια την ώρα που κοιμόντουσαν καθώς ο σεισμός χτύπησε στις 5:58 το πρωί (ώρα Ινδονησίας).

Μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη μερικές ώρες αργότερα, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους από 19 έως 30 εκατοστά.

🚨SHOCKING: Boats are stuck on the seabed after the ocean rapidly pulled back and a possible tsunami situation is developing… this follows a 7.7 magnitude earthquake hit Indonesia today. 🙏🏼 pic.twitter.com/ZMtD72UYom Advertisement August 15, 2026

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης με μικρό εστιακό βάθος εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες, βρισκόταν 68 χιλιόμετρα από την πόλη Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Βίντεο στα social media έχουν καταγράψει κτήρια να καταρρέουν και κόσμο πανικόβλητο να προσπαθεί να προστατευτεί τρέχοντας στους δρόμους.

Ασθενείς βγήκαν έξω από νοσοκομεία για να γλιτώσουν, όπως περιέγραψε εργαζόμενος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. «Ξαφνικά άρχισε να τρέμει και πανικοβλήθηκα. Ασθενείς έφυγαν από το νοσοκομείο, το τράνταγμα ήταν μεγάλο. Είδα μερικούς τοίχους να έχουν ραγίσει» είπε χαρακτηριστικά.

«Το τρέμουλο ήταν δυνατό, οι άνθρωποι είχαν πανικοβληθεί, έτρεχαν εδώ κι εκεί.» περιέγραψε άλλος κάτοικος που βρισκόταν σε αγορά όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Σωστικά συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις απεγκλωβισμών όσων παγιδεύτηκαν σε κτήρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, η οποία είναι απομακρυσμένη και ορεινή.

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Η εθνική υπηρεσία καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) συμβούλευσε τους ανθρώπους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μένουν μακριά από τις παράκτιες περιοχές. «Οι κάτοικοι θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν την είσοδο σε κτήρια, ειδικά σε εκείνα που έχουν ήδη υποστεί ρωγμές ή δομικές ζημιές», ανέφερε η BNPB.