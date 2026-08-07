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Η σύλληψη του ζώου πραγματοποιήθηκε μετά από κοινή επιχείρηση αστυνομίας, στρατού και υπηρεσιών προστασίας της άγριας ζωής.

Οι επιθέσεις του μακάκου προκάλεσαν τον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας των σχολείων στην περιοχή Τεμπιλαχάν για λόγους ασφαλείας.

Το ζώο ταυτοποιήθηκε από τις αρχές μέσω των περιγραφών των θυμάτων και του χαρακτηριστικού σημαδιού στο πρόσωπό του.

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Οι αρχές της Ινδονησίας συνέλαβαν έναν άγριο πίθηκο που εικάζεται ότι τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άτομα κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες στην επαρχία Ριάου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μακάκος συνελήφθη στην πόλη Τεμπιλαχάν της επαρχίας Ιντραγκίρι Χιλίρ, αφού η αστυνομία, στρατιωτικό προσωπικό, πυροσβέστες και υπάλληλοι της υπηρεσίας προστασίας της άγριας ζωής ξεκίνησαν μια κοινή επιχείρηση και έστησαν παγίδες σε περιοχές όπου πιστευόταν ότι κρυβόταν, σύμφωνα με το JPNN.

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Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιντραγκίρι Χιλίρ, Ντόνι Έκο Λιστιάντο, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Διατήρησης Φυσικών Πόρων του Ριάου εγκατέστησε τρεις παγίδες, μία από τις οποίες συνέλαβε το ζώο.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο μακάκος ήταν υπεύθυνος για μια σειρά επιθέσεων που ξεκίνησαν στις 25 Ιουλίου.

Gue agak heran sama logika ini. Macaca fascicularis (monyet ekor panjang) statusnya udah Endangered di IUCN.



Tapi di Lampung, baru aja diresmikan fasilitas penangkaran 4,9 hektar buat ekspor monyet ke lab luar negeri. Warga bahkan ditawarin Rp 200 ribu per ekor buat nangkapin… pic.twitter.com/kPh77HwBiz — Rama (@dntyk) August 7, 2026

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Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Jakarta Post», 17 άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι κάτοικοι, είχαν δεχτεί επίθεση μέχρι την Πέμπτη, μετά την εμφάνιση μιας ομάδας μακάκων με μακριά ουρά (Macaca fascicularis) στην περιοχή του Τεμπιλαχάν.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας μεγάλος ενήλικος αρσενικός μακάκος ήταν ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων, οι οποίες σημειώθηκαν σε δρόμους, έξω από σπίτια και μέσα σε αρκετές κατοικίες. Ορισμένα θύματα χρειάστηκαν ράμματα.

Τα περιστατικά ώθησαν τις αρχές να διατάξουν τα σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή του Τεμπιλαχάν να μεταβούν σε εξ αποστάσεως μάθηση για τρεις ημέρες, ξεκινώντας από την Τετάρτη, για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο μακάκος που συνελήφθη ταιριάζει με τις περιγραφές που έδωσαν τα θύματα και οι μάρτυρες, αναφέροντας το μέγεθός του, την επιθετική συμπεριφορά του και ένα χαρακτηριστικό σημάδι που μοιάζει με ουλή στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την JPNN.