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Φωτιά στη μέση της θάλασσας έπιασε φέρυμποτ με 130 επιβάτες στην Ινδονησία, καθώς έπλεε στα ανοικτά του ινδονησιακού νησιού Μπαλί.

Το πλοίο KM Putri Yasmin είχε αναχωρήσει από την Πανταγκμπάι του Μαλί και κατευθυνόταν στη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Breaking: Passenger ferry KM Putri Yasmin with ~130 people on board catches fire off Lombok island while sailing from Bali, Indonesia.



Thick smoke visible as rescue boats and navy vessels evacuate passengers.



No casualties reported so far.



Rough seas complicating efforts.… — London Baithead (@londonbaithead) August 12, 2026

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε σκάφος του πολεμικού ναυτικού και σε παραπλέον φέρι, ανέφερε ο Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ματάραμ, στη νήσο Λόμποκ.

«Μέχρι στιγμής, δεν λάβαμε καμιά πληροφορία για θύμα», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro ο αξιωματικός.

Un total de 112 personas fueron rescatadas después de que el ferry de pasajeros Putri Yasmin se incendiara en aguas frente a la isla de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, informaron autoridades de #Indonesia.



Un funcionario local dijo a medios de… pic.twitter.com/wCMfZpNcZv — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 12, 2026

Επισήμως στο σκάφος επέβαιναν 114 άνθρωποι, αλλά τελικά ήταν 130 γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών.

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης και συντονισμού.

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Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών, μεγάλων και μικρών, που συνδέονται κυρίως ακτοπλοϊκά, εξαιτίας των συχνά ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

Στις αρχές αυτού του μήνα, πυρκαγιά σε πορθμείο ανοικτά της νήσου της Ιάβας στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Άλλοι 230 επιβαίνοντες στο σκάφος πάντως κατορθώθηκε να διασωθούν.

Στα μέσα του Ιουλίου, πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο κοντά στη μικρή νήσο Σελάγιαρ, νότια της Κελέβης.

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