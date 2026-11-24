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Η τεχνητή ενεργοποίηση αυτών των νευρώνων προκάλεσε στα πειραματόζωα βαθύτερο ύπνο, ενώ η αναστολή τους μείωσε σημαντικά τη συνολική διάρκεια του ύπνου.

Παρά τη σημαντική στέρηση ύπνου λόγω της καταστολής των νευρώνων, τα ποντίκια δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης περιορίζονται σε ποντίκια και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν οι ίδιοι μηχανισμοί ισχύουν και στον άνθρωπο.

Η μελλοντική έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών και των διαταραχών ύπνου, καθώς και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

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Η νύστα δεν μοιάζει απλώς με έναν μετρητή που γράφει πόσες ώρες είμαστε ξύπνιοι. Μια μελέτη στο περιοδικό Nature δείχνει ότι ορισμένοι νευρώνες συμμετέχουν και οι ίδιοι στο να δημιουργηθεί η πίεση για ύπνο. Πίεση ύπνου, ή «ορμή για ύπνο», λένε οι επιστήμονες την ανάγκη για ύπνο που μεγαλώνει όσο μένουμε ξύπνιοι.

Η έρευνα έγινε στο Biozentrum του Πανεπιστημίου της Βασιλείας στην Ελβετία, με τη συμμετοχή του Beth Israel Deaconess Medical Center και του Πανεπιστημίου Auburn στις ΗΠΑ. Επικεφαλής ήταν ο Alexander Schier και πρώτος συγγραφέας ο William Joo. Η εργασία έχει τίτλο «Wake-activated neuronal populations that regulate sleep drive», δηλαδή «Νευρωνικοί πληθυσμοί που ενεργοποιούνται στην εγρήγορση και ρυθμίζουν την ορμή για ύπνο».

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Ποιοι νευρώνες μας κάνουν να νυστάζουμε;

Οι ερευνητές μελέτησαν δύο είδη νευρώνων στο εγκεφαλικό στέλεχος, το τμήμα του εγκεφάλου που συνδέεται με τον νωτιαίο μυελό. Το πρώτο είδος είναι οι GABAεργικοί νευρώνες, που χρησιμοποιούν τον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή GABA. Το δεύτερο είναι οι σεροτονινεργικοί, που χρησιμοποιούν τη σεροτονίνη. Και οι δύο ομάδες γίνονταν πιο ενεργές όσο περισσότερη ώρα έμεναν ξύπνια τα ποντίκια, και η δραστηριότητά τους έπεφτε όταν εκείνα αποκοιμιούνταν.

Τι έδειξαν τα πειράματα;

Η ομάδα σύγκρινε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου σε τρεις καταστάσεις: τον κανονικό κύκλο ύπνου και εγρήγορσης, την παρατεταμένη στέρηση ύπνου και τον ύπνο ανάκαμψης που ακολουθεί. Μετά ενεργοποίησε και απενεργοποίησε τεχνητά τους νευρώνες. Ήθελε να δει αν απλώς «καταγράφουν» την εγρήγορση ή αν προκαλούν οι ίδιοι την ανάγκη για ύπνο.

Όταν οι νευρώνες ενεργοποιήθηκαν, τα ζώα κοιμήθηκαν περισσότερο και πιο βαθιά, με ύπνο που θύμιζε τον ύπνο ανάκαμψης μετά από ξενύχτι. Όταν αναστάλθηκαν, ο ύπνος μειώθηκε σημαντικά και τα ποντίκια έμεναν ξύπνια και σε εγρήγορση. Η παρατεταμένη καταστολή και των δύο ομάδων μαζί περιόρισε τον ύπνο κατά περίπου 70%.

Ένα εύρημα ξάφνιασε τους ερευνητές. Τα περισσότερα από αυτά τα ποντίκια δεν εμφάνισαν τα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς που περιμένει κανείς μετά από τόσο μεγάλη στέρηση ύπνου. Ο Schier χαρακτήρισε το εύρημα σημαντικό κομμάτι του παζλ που έλειπε για να καταλάβουμε γιατί νυστάζουμε.

Ισχύει το ίδιο για τον άνθρωπο;

Δεν είναι ακόμη γνωστό. Η μελέτη έγινε μόνο σε ποντίκια και δεν εξέτασε ανθρώπους ούτε την αϋπνία. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση των διαταραχών ύπνου, σε νέες θεραπείες και στο πώς αντέχει ο οργανισμός τη στέρηση ύπνου. Αυτές είναι κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα, όχι αποτελέσματα.

Αναπάντητα μένουν ακόμη δύο ερωτήματα: πώς επικοινωνούν αυτοί οι νευρώνες με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, και ποιος μοριακός μηχανισμός δημιουργεί την πίεση για ύπνο. Η δημοσίευση στο ScienceDaily δεν αναφέρει πόσα ζώα μελετήθηκαν, ούτε πόσο κράτησε η καταστολή των νευρώνων.

Πηγές

ScienceDaily

Joo W. et al., «Wake-activated neuronal populations that regulate sleep drive», Nature, 2026; 658(8137): 987. DOI: 10.1038/s41586-026-10928-3