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Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχαιρέτησε τη Μάγδα Τσαγγάνη, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που, όπως αποκάλυψε, ήταν η αγαπημένη της.

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 75 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της, θέλησε να την τιμήσει με μια συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία».

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Στην πρώτη εικόνα που ανάρτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μάγδα Τσαγγάνη ποζάρει σε ένα πορτρέτο χαμογελώντας, ενώ ακολούθησε και μία ακόμη φωτογραφία της.