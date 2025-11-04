Την διαφωνία του με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εξέφρασε ο Γιώργος Τσακίρης κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή. Ο καθηγητής, που διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για 20 ημέρες υποστήριξε πως ο Οργανισμός «πρέπει να αναδομηθεί από την αρχή με τεχνοκρατικά κριτήρια κι αυτό απαιτεί χρόνο, χρήμα και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό». Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα δεδομένα που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν στην ΑΑΔΕ» και – τονίζοντας πως καταθέτει την προσωπική του άποψη – πρόσθεσε πως «θεωρώ ότι είναι δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ τώρα, πράγματι τα δεδομένα είναι άλλης υφής εδώ. Δεν θα έβλεπα την ΑΑΔΕ σαν φορέα. Θα έπρεπε να δομηθεί άλλος φορέας».

Ο Γιώργος Τσακίρης, κατά την κατάθεση του, επικαλέστηκε την μικρή χρονική περίοδο που βρέθηκε στη θέση του αρμόδιου υπουργού, αιτιολογώντας με αυτό τον τρόπο τη μη ενασχόλησή του σε βάθος με τους εποπτευόμενους από το υπουργείο Οργανισμούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις σημείωσε πως κατά την διάρκεια της ολιγοήμερης θητείας του ασχολήθηκε με τα πολύ επείγοντα θέματα και οι 3 με 4 συναντήσεις που πραγματοποίησε με εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ καθώς έπρεπε να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο, γιατί υπήρχε καταληκτική ημερομηνία.

Κατά την κατάθεση του επεσήμανε πως «η δομή του Οργανισμού δεν είναι η σωστή για να είναι αποδοτικός και να εξυπηρετεί τους 650.000 δικαιούχους» και, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, ο ίδιος τάχθηκε κατά της συμμετοχής τεχνικών συμβούλων. «Αυτό που θα ήθελα, είναι όλα να γίνονται με διαφάνεια μέσω του κράτους και να μην παρεμβαίνουν άλλα φίλτρα από ιδιωτικούς φορείς» σημείωσε.

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Γιώργου Τσακίρη κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως «ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023), Γ. Τσακίρης, επανέλαβε επί της ουσίας κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό που ο αγροτικός κόσμος ξέρει από την πρώτη στιγμή: ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, του τρόπου που η Κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίστηκε το κομβικό ζήτημα της καταβολής των επιδοτήσεων της ΚΑΠ.



Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη, ο κ. Τσακίρης επιβεβαίωσε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να είναι η δέουσα λύση στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι, η ΑΑΔΕ ασχολείται κυρίως με αλφαριθμητικά δεδομένα και έχει οικονομοτεχνική προσέγγιση, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολείται με γεωχωρικά δεδομένα και έχει γεωτεχνική προσέγγιση».

Σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιες πηγές πρόσθεταν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συγκάλυψη του σκανδάλου μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αντίθετα, θα συνεχίσει με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα μέχρι να αποδοθούν ευθύνες για το “γαλάζιο” σκάνδαλο και να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία στο σύστημα επιδοτήσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας οι οποίοι, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραμένουν απλήρωτοι».