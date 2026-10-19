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Με μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις αποχαιρέτησε ο Νίνο τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών. Ο τραγουδιστής επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του με μια ξεχωριστή εικόνα από το παρελθόν, χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο «καπετάνιος» εμφανίζεται να παίζει τάβλι με τον πατέρα του τραγουδιστή, Σκεύο Ξυπολυτά, ο οποίος πέθανε το 2025. Οι δύο άνδρες ποζάρουν χαμογελαστοί, σε μια φωτογραφία που αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Νίνο.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπήρξε παντρεμένος με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, κόρη του εκλιπόντος, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Παρά τον χωρισμό τους, ο Νίνο θέλησε να αποχαιρετήσει τον πρώην πεθερό του με έναν διακριτικό αλλά συγκινητικό τρόπο, επιλέγοντας να αφήσει τη φωτογραφία να μιλήσει από μόνη της.