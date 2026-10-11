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Παρά τους συνεχείς ελέγχους που πραγματοποιούνται από την περασμένη Παρασκευή, η ακριβής αιτία του προβλήματος παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέστειλε τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με πρωτοβουλία του δημάρχου για να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναμένονται νέα τεχνικά κλιμάκια για τη διενέργεια πρόσθετων μετρήσεων που θα δώσουν σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Η επανέναρξη των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επικείμενων ελέγχων και την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

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Στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς τους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη.

Όπως δήλωσε, η παροχή αερίου έχει διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα. Παράλληλα, αναμένονται νέες μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συμβαίνει στις εγκαταστάσεις.

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«Δεν υπάρχει δηλαδή αέριο αυτή τη στιγμή προς το συγκρότημα της Γκράβας, προς τους καυστήρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

Το χρονικό των περιστατικών στη Γκράβα

Ο Θωμάς Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι πρώτες αναφορές για το πρόβλημα έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολούθησε συναγερμός στις 21 Σεπτεμβρίου και νέα έξαρση στις 2 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε, ο συναγερμός αποδόθηκε σε πρόβλημα στην πλακέτα λόγω υγρασίας, ενώ οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν έδειξαν κάποια ανησυχητική ένδειξη.

«Σε όλες αυτές τις μετρήσεις ο Δήμος ήταν παρών, έστειλε την εταιρεία να κάνει τη μέτρηση», ανέφερε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο ίδιος και ο αντιδήμαρχος Υποδομών, κ. Χαρλαύτης, βρίσκονται στο σημείο από την περασμένη Παρασκευή και παρακολουθούν τους ελέγχους.

Αναμένονται νέες μετρήσεις και απαντήσεις

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, είχε προγραμματιστεί η άφιξη νέου τεχνικού κλιμακίου, ώστε να πραγματοποιηθούν πρόσθετες μετρήσεις και να διερευνηθεί περαιτέρω η προέλευση της οσμής.

«Αυτό το οποίο περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση: ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση πριν καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

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Γιατί παραμένουν κλειστά τα σχολεία

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων αναφέρθηκε επίσης ο αντιδήμαρχος, σημειώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εν μέσω της ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί.

Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι πρόσθετοι έλεγχοι και να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, προτού αποφασιστεί η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

«Πρέπει να μας δοθεί μια απάντηση για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε και πώς θα πορευτούν και τα παιδιά», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

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