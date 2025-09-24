Επίθεση από drones στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης καταγγέλλουν πως δέχθηκαν σκάφη που απαρτίζουν το στολίσκο ο οποίος έχει βάλει πλώρη για τη Γάζα με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Ο στολίσκος της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla» πρόσθεσε οτι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τους επιβαίνοντες, κατά την επίθεση, που σημειώθηκε τα ξημερώματα, έγινε ρίψη φωτοβολίδων κρότου λάμψης, χημικών ενώ μπλοκάρισαν όλες οι επικοινωνίες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

🚨 Israël attaque la flottille cette nuit ! Plusieurs explosions de ce type ont lieu à proximité de nos bateaux depuis plus d’une heure ! pic.twitter.com/6ZFw766VEa September 23, 2025

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες 50 χλμ Νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης) με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί τόσο το Λιμενικό Σώμα όσο και γείτονες ευρωπαϊκέ αρχές έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ενώ νωρίτερα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στον Πειραιά είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα ενώ για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα.

CCTV Footage shows one of the drone attacks that targeted the Global Sumud Flotilla ships in international waters of the Mediterranean Sea



At least 12 attacks have been reported so far https://t.co/7dX4MIKhIq pic.twitter.com/t6TDk3nwQd Advertisement September 24, 2025

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Ο επικεφαλής του μπλοκ της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της κεντρικής ομάδας στην οποία ανήκει η Ρίμα Χασάν, η γαλλοπαλαιστίνια βουλευτής που βρίσκεται στον στολίσκο, απαίτησε από τη Γαλλία και την ΕΕ να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία του στολίσκου σε μια ανάρτηση στο X. Η Μανόν Ομπρί δήλωσε: «Χθες το βράδυ, ο στολίσκος που βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Γάζα έγινε στόχος εκρηκτικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην καρδιά των διεθνών υδάτων, στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας. Ως πρόεδρος της ομάδας @Left_EU όπου κάθονται οι συνάδελφοί μου @RimaHas και @emma_frr, απαιτώ από τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουν αμέσως τους επιβάτες».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σχετικά ότι «το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων Ιταλών πολιτών επιβαίνουν στα πλοία» και πρόσθεσε ότι «κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά υδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο». Πήγες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης είναι σε στενή επαφή με τον ΟΗΕ κσι οτι θα προσφέρει όλη την δυνατή προστασία στους πολίτες της.

Advertisement

Στην Ελλάδα, ο Γιάνης Βαρουφάκης, που ηγείται του ΜΕΡΑ25 προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέμβουν καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον του στολίσκου, ο οποίος πλησιάζει τη Γάζα. Σε μια ανάρτηση στο X, ο Βαρουφάκης δήλωσε: «Η εγκληματική επίθεση του Ισραήλ εναντίον του «Global Sumud Flotilla» βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέσσερα σκάφη δέχτηκαν επίθεση με συσκευές εγκατεστημένες σε drone, άγνωστες χημικές ουσίες και παρεμβολές σήματος. Αυτή είναι η ώρα να οργανωθούμε και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να παρέμβουν».

Η εγκληματική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Global Sumud Flotilla ξεκίνησε. Τέσσερα πλοιάρια δέχθηκαν επίθεση από drones με εκρηκτικά, άγνωστες χημικές ουσίες και παρεμβολές σημάτων. Τώρα είναι η ώρα των κινητοποιήσεων. https://t.co/bQEdzjc3le — Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) September 24, 2025

Η αποστολή Global Sumud Frotiulla αποτελεί την μεγαλύτερη ναυτική αποστολή που οργανώνεται για να σπάσει την πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ. Συντονισμένη από διοργανωτές βάσης, ναυτικούς, γιατρούς, καλλιτέχνες και ακτιβιστές αλληλεγγύης από περισσότερες από σχεδόν 50 χώρες, ο στόλος που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη είναι μια μη βίαιη ανθρωπιστική αποστολή που δηλώνει ότι «ανταποκρίνεται στη συνεχιζόμενη γενοκτονία και πολιορκία κατά του παλαιστινιακού λαού».

Advertisement