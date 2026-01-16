Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας στη Γλυφάδα αιφνιδιάζει επίδοξους διαρρήκτες και τους παίρνει στο κυνήγι.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι, με μάσκες στο πρόσωπο, να εισέρχονται ανενόχλητοι στην πιλοτή της πολυκατοικίας και να ελέγχουν τον χώρο, αναζητώντας πιθανό στόχο.

O ιδιοκτήτης του διαμερίσματος τους χάλασε τα σχέδια

Λίγο αργότερα, ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο οποίο επιχείρησαν να εισβάλουν αντιλαμβάνεται την παρουσία τους και αρχίζει να τους κυνηγά, χαλώντας τους τα σχέδια. Ο άνδρας τους εντοπίζει και αρχίζει να τους καταδιώκει, με τους δράστες να αιφνιδιάζονται και να προσπαθούν να διαφύγουν πανικόβλητοι.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες πηδάνε τα κάγκελα και ξεφεύγουν

Στο βίντεο διακρίνεται ο ένας από τους κουκουλοφόρους να πηδά τα κάγκελα της πιλοτής για να ξεφύγει, ενώ τον ακολουθεί ακόμη ένας συνεργός του που φορούσε μάσκα στο πρόσωπο. Οι τρεις πανικοβλημένοι νεαροί κατάφεραν και έγιναν καπνός προτού αναλάβουν δράση οι αστυνομικές αρχές.