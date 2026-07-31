Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση επικράτησε σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία, όπου εμφανιζόταν η Γωγώ Τσαμπά, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε θαμώνες, αναγκάζοντας τη γνωστή τραγουδίστρια να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμά της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένταση και επεισόδια μπροστά στη σκηνή

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πανηγυριού στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε έντονο καβγά. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διακρίνονται άτομα να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξίματα, ενώ καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια εκτοξεύονται στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Αντιλαμβανόμενη τι συνέβαινε, η Γωγώ Τσαμπά σταμάτησε να τραγουδά και απηύθυνε έκκληση από το μικρόφωνο στους εμπλεκόμενους να σταματήσουν τη συμπλοκή. Λίγο πριν διακόψει το πρόγραμμα, ακούστηκε να ερμηνεύει το γνωστό τραγούδι «Τα καγκέλια», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Πω πω πω, θα τρελαθώ».

«Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω»

Η τραγουδίστρια προειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη σκηνή αν δεν αποκατασταθεί η τάξη, ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε άμεσα και ο καβγάς συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Το βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύθηκε αρχικά στο TikTok και γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για παρέμβαση των Αρχών.