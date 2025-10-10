Ένοχος κρίθηκε για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα ο 50χρονος πρώην σύντροφό της. Η άτυχη γυναίκα είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου.

Ο 50χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Από το πρωί κατέθεσαν συγγενικά πρόσωπα του θύματος, περιγράφοντας τη σχέση της με τον κατηγορούμενο και τα προβλήματα που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο αστυνομικός που βρέθηκε πρώτος στο σημείο, έξω από το ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής της Πάτρας, όπου η Γαρυφαλλιά άφησε την τελευταία της πνοή.

Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα: Βίντεο-ντοκουμέντο



Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να προβληθεί το βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου, το οποίο αποτυπώνει τα δραματικά τελευταία λεπτά πριν τον θάνατο της γυναίκας.

Στο βίντεο φαίνεται η Γαρυφαλλιά να βγαίνει από το ξενοδοχείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να κοντοστέκεται και να κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί ότι δεν την ακολουθεί κανείς. Λίγο αργότερα εμφανίζεται ο σύντροφός της, με τον οποίο συνομιλούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια χάνονται από το οπτικό πεδίο της κάμερας πίσω από ένα λεωφορείο και, λίγο μετά, η γυναίκα επανεμφανίζεται καταρρέοντας στο έδαφος, έχοντας δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι.

Ο κατηγορούμενος διακρίνεται να προσπαθεί να τη συνεφέρει, ενώ λίγο αργότερα ζητά βοήθεια από περαστικό για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο κατηγορούμενους είπε αρχικά στους συγγενείς της ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς είχε τότε λάβει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.