Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την διάθεση έως 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης, ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα καθοριστούν από κοινού με την Πολιτεία, με στόχο την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

Advertisement

Advertisement

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου και, όπως επισημαίνεται, αποτελεί έμπρακτη έκφραση της διαχρονικής δέσμευσής του να στηρίζει την ελληνική κοινωνία σε περιόδους κρίσης και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι από τις αρχές του έτους έχει αυξήσει τη χορηγία δωρεάν καυσίμων προς τα οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας, όπως αναφέρει, στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε ότι η χορηγία των 25 εκατ. ευρώ αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου και αφορά έργα που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Πολιτεία, ενώ υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.