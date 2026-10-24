Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η “MYA Collection” παρουσίασε τη νέα συλλογή “House of Peonies FW27”, μέσα από ένα ξεχωριστό catwalk που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Palazzina Appiani. Το ελληνικό fashion brand της Δήμητρας Νίκα έδωσε δυναμικό «παρών» σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της διεθνούς μόδας, παρουσιάζοντας τη νέα δημιουργική του πρόταση σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής.

NDP PHOTO

Η παρουσία στο Μιλάνο αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία του brand, ενισχύοντας τη διεθνή του εξωστρέφεια και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εξέλιξη της δημιουργικής του ταυτότητας.

Advertisement

Advertisement

Με αφετηρία τη ρομαντική αισθητική του Παρισιού και με την παιώνια να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο έμπνευσης, η νέα συλλογή “House of Peonies FW27” της Δήμητρας Νίκα επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη θηλυκότητα μέσα από δυναμικές σιλουέτες, ιδιαίτερες υφές και statement δημιουργίες.

NDP PHOTO

NDP PHOTO

Ρομαντισμός και δυναμισμός συνυπάρχουν σε μία συλλογή που αναδεικνύει διαφορετικές εκφάνσεις της γυναικείας προσωπικότητας, αποτυπώνοντας μία γυναίκα σύγχρονη, ανεξάρτητη και αισθησιακά κομψή. Το εμβληματικό Palazzina Appiani στο Μιλάνο, με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη ιστορικότητα του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αισθητική της νέας συλλογής.

NDP PHOTO

Πίσω από τη “MYA Collection” βρίσκεται η ιδρύτρια και σχεδιάστρια Δήμητρα Νίκα, η οποία το 2017 άφησε πίσω της μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως HR Director για να ακολουθήσει το όραμα της στον χώρο της μόδας.

NDP PHOTO

Με όλες τις δημιουργίες να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, το brand επενδύει σταθερά στην εγχώρια παραγωγή, στην ποιότητα και στη λεπτομέρεια, έχοντας διαμορφώσει μία αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα. Η συμμετοχή στο Milan Fashion Week σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο για τη “MYA Collection”, με τη “House of Peonies FW27” να μεταφέρει τη δημιουργική φιλοσοφία του brand στη διεθνή fashion σκηνή και να ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του εκτός συνόρων.