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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το Μπάιμπουρι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω του μαζικού τουρισμού, με τους επισκέπτες να φτάνουν σε περιόδους αιχμής τους είκοσι χιλιάδες καθημερινά.
- Οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλλουν παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους, καθώς τουρίστες εισέρχονται σε ιδιωτικούς χώρους και φωτογραφίζουν μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους.
- Η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί επίσης περιβαλλοντική υποβάθμιση στον ποταμό Κολν, ενώ η κυκλοφοριακή επιβάρυνση απειλεί την ιστορική γέφυρα του χωριού.
- Η τοπική κοινωνία διχάζεται σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του τουρισμού, ενώ το κοινοτικό συμβούλιο αναζητά λύσεις μέσω επιστημονικής μελέτης.
Το Μπάιμπουρι, ένα γραφικό χωριό περίπου 600 κατοίκων στην περιοχή Κότσγουολντς της Αγγλίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού. Η διεθνής προβολή του, μεταξύ άλλων από το Forbes, που το έχει χαρακτηρίσει «ομορφότερο χωριό του κόσμου», έχει προσελκύσει τεράστιο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι σε περιόδους αιχμής φτάνουν ακόμη και τους 20.000 ημερησίως.
Πίσω από τις ειδυλλιακές εικόνες με τα πέτρινα σπίτια και τους καταπράσινους κήπους, ωστόσο, οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλλουν περιστατικά που παραβιάζουν την ιδιωτικότητά τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.
Τουρίστες μπαίνουν σε αυλές και φωτογραφίζουν μέσα από παράθυρα
Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν επισκέπτες που κάνουν πικνίκ σε ιδιωτικούς κήπους, ανοίγουν αυλόπορτες και εισέρχονται σε κατοικίες για να βγάλουν φωτογραφίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτοικοι αναφέρουν ότι άγνωστοι τούς φωτογραφίζουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ ένας επισκέπτης φέρεται να έριχνε πέτρες από τη θυρίδα αλληλογραφίας μιας κατοικίας. Η τουριστική πίεση έχει οδηγήσει, μάλιστα, τουλάχιστον έναν κάτοικο στην απόφαση να φύγει από το χωριό.
Η Μισέλ Φόλετ-Χολτ, επικεφαλής τοπικής οργάνωσης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιγράφει το φαινόμενο ως «ντισνεϊοποίηση»: οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν το Μπάιμπουρι σαν θεματικό πάρκο, ξεχνώντας ότι τα ιστορικά κτίρια είναι σπίτια ανθρώπων.
Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της επισκεψιμότητας έχουν διαδραματίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Arlington Row, τον πιο αναγνωρίσιμο δρόμο του χωριού, να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για φωτογραφίες και βίντεο.
Απειλή για το ποτάμι και την ιστορική γέφυρα
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το περασμένο καλοκαίρι, επισκέπτες κολυμπούσαν στον ποταμό Κολν, τοποθετούσαν ξαπλώστρες στο νερό και κατασκεύαζαν αυτοσχέδια φράγματα, ενώ καταγγέλλεται ότι άφηναν σκουπίδια και χρησιμοποιημένες πάνες. Το κοινοτικό συμβούλιο εξετάζει την περίφραξη τμημάτων του ποταμού για την προστασία του οικοσυστήματος.
Παράλληλα, τα τουριστικά λεωφορεία επιβαρύνουν την κυκλοφορία στους στενούς δρόμους, ενώ η ιστορική γέφυρα Swan Bridge ελέγχεται πλέον κάθε εβδομάδα λόγω ανησυχιών για τη φθορά της.
Διαφωνίες για το πώς θα περιοριστεί ο υπερτουρισμός
Οι προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος διχάζουν την τοπική κοινωνία. Ορισμένοι ζητούν περισσότερους χώρους στάθμευσης και καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων, ενώ άλλοι φοβούνται ότι οι νέες υποδομές θα προσελκύσουν ακόμη περισσότερους τουρίστες. Η Φόλετ-Χολτ ζητά ακόμη και την απαγόρευση των τουριστικών λεωφορείων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί επισκέπτες παραμένουν μόλις 20-30 λεπτά.
Το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes να αξιολογήσει πόσους επισκέπτες μπορεί να αντέξει το χωριό. Στόχος είναι να εξεταστούν λύσεις που θα προστατεύσουν τόσο την ιστορική κληρονομιά όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.