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Οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλλουν παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους, καθώς τουρίστες εισέρχονται σε ιδιωτικούς χώρους και φωτογραφίζουν μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί επίσης περιβαλλοντική υποβάθμιση στον ποταμό Κολν, ενώ η κυκλοφοριακή επιβάρυνση απειλεί την ιστορική γέφυρα του χωριού.

Η τοπική κοινωνία διχάζεται σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του τουρισμού, ενώ το κοινοτικό συμβούλιο αναζητά λύσεις μέσω επιστημονικής μελέτης.

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Το Μπάιμπουρι, ένα γραφικό χωριό περίπου 600 κατοίκων στην περιοχή Κότσγουολντς της Αγγλίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού. Η διεθνής προβολή του, μεταξύ άλλων από το Forbes, που το έχει χαρακτηρίσει «ομορφότερο χωριό του κόσμου», έχει προσελκύσει τεράστιο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι σε περιόδους αιχμής φτάνουν ακόμη και τους 20.000 ημερησίως.

Disneyfication of world's most beautiful village: The Bibury residents sick of living in Cotswolds 'theme park' where 20,000 daily tourists are 'loving it to death' by setting up picnics in front gardens and even walking into homes https://t.co/8NbXjrrDRg Advertisement Advertisement October 20, 2026

Πίσω από τις ειδυλλιακές εικόνες με τα πέτρινα σπίτια και τους καταπράσινους κήπους, ωστόσο, οι μόνιμοι κάτοικοι καταγγέλλουν περιστατικά που παραβιάζουν την ιδιωτικότητά τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

A little village where time seems to stand still… Welcome to Bibury.



Nestled in the heart of the Cotswolds, Bibury feels completely untouched by the modern world. Walking past the iconic 14th-century stone cottages of Arlington Row and listening to the peaceful river feel… pic.twitter.com/w1ZgApZQGh October 19, 2026

Τουρίστες μπαίνουν σε αυλές και φωτογραφίζουν μέσα από παράθυρα

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν επισκέπτες που κάνουν πικνίκ σε ιδιωτικούς κήπους, ανοίγουν αυλόπορτες και εισέρχονται σε κατοικίες για να βγάλουν φωτογραφίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτοικοι αναφέρουν ότι άγνωστοι τούς φωτογραφίζουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ ένας επισκέπτης φέρεται να έριχνε πέτρες από τη θυρίδα αλληλογραφίας μιας κατοικίας. Η τουριστική πίεση έχει οδηγήσει, μάλιστα, τουλάχιστον έναν κάτοικο στην απόφαση να φύγει από το χωριό.

Η Μισέλ Φόλετ-Χολτ, επικεφαλής τοπικής οργάνωσης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιγράφει το φαινόμενο ως «ντισνεϊοποίηση»: οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν το Μπάιμπουρι σαν θεματικό πάρκο, ξεχνώντας ότι τα ιστορικά κτίρια είναι σπίτια ανθρώπων.

الريف الانجليزى جولة سريعة Bibury

Village in England

Bibury is a village and civil parish in Gloucestershire, England. It is on the River Coln, a Thames tributary that rises in the Cotswolds. The village centre is 6 miles (10 kilometres) northeast of Cirencester. Arlington Row… pic.twitter.com/wnsLncSxqC — mawlana .. uk National Geographic (@Tito34061671) October 22, 2026

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της επισκεψιμότητας έχουν διαδραματίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Arlington Row, τον πιο αναγνωρίσιμο δρόμο του χωριού, να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για φωτογραφίες και βίντεο.

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Bibury is a rare heritage gem, drawing coachloads of selfie-seeking tourists to the Cotswolds — but life is not all roses for the weary residents https://t.co/myW2BKVkUV pic.twitter.com/UpUSt1EPus — The Times and Sunday Times (@thetimes) October 10, 2026

Απειλή για το ποτάμι και την ιστορική γέφυρα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το περασμένο καλοκαίρι, επισκέπτες κολυμπούσαν στον ποταμό Κολν, τοποθετούσαν ξαπλώστρες στο νερό και κατασκεύαζαν αυτοσχέδια φράγματα, ενώ καταγγέλλεται ότι άφηναν σκουπίδια και χρησιμοποιημένες πάνες. Το κοινοτικό συμβούλιο εξετάζει την περίφραξη τμημάτων του ποταμού για την προστασία του οικοσυστήματος.

Παράλληλα, τα τουριστικά λεωφορεία επιβαρύνουν την κυκλοφορία στους στενούς δρόμους, ενώ η ιστορική γέφυρα Swan Bridge ελέγχεται πλέον κάθε εβδομάδα λόγω ανησυχιών για τη φθορά της.

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Διαφωνίες για το πώς θα περιοριστεί ο υπερτουρισμός

Οι προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος διχάζουν την τοπική κοινωνία. Ορισμένοι ζητούν περισσότερους χώρους στάθμευσης και καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων, ενώ άλλοι φοβούνται ότι οι νέες υποδομές θα προσελκύσουν ακόμη περισσότερους τουρίστες. Η Φόλετ-Χολτ ζητά ακόμη και την απαγόρευση των τουριστικών λεωφορείων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί επισκέπτες παραμένουν μόλις 20-30 λεπτά.

Despairing locals in the picturesque English village of Bibury have been forced to put up fences to keep hordes of selfish foreign visitors, mainly from India, China and Korea, from having picnics in the river and leaving it full of rubbish. pic.twitter.com/woetQUCEi5 — N News (@NoticerNews) October 19, 2026

Το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes να αξιολογήσει πόσους επισκέπτες μπορεί να αντέξει το χωριό. Στόχος είναι να εξεταστούν λύσεις που θα προστατεύσουν τόσο την ιστορική κληρονομιά όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

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