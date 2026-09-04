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Η φωτιά επέτρεψε στα μέλη των ομάδων να παραμένουν ξύπνια μετά τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για κοινωνική συναναστροφή.

Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών συγκεντρώσεων, η επικοινωνία επικεντρωνόταν στην αφήγηση ιστοριών και την ανταλλαγή εμπειριών, ενισχύοντας την ανάπτυξη ενός σύνθετου συστήματος επικοινωνίας.

Το φως της φλόγας, μέσω του νευρωνικού συγχρονισμού που προκαλεί, ενίσχυσε την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων.

Μελέτες σε σύγχρονες κοινότητες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών επιβεβαιώνουν ότι οι νυχτερινές συζητήσεις γύρω από τη φωτιά διαφοροποιούνται σημαντικά από τις πρακτικές επικοινωνίες της ημέρας.

Η έλλειψη μπλε φωτός στη φλόγα επέτρεπε την παράταση της εγρήγορσης, διευκολύνοντας την κοινωνική σύνδεση και την εξέλιξη της ομιλίας.

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Μια φωτιά αναμμένη μετά τη δύση του Ήλιου μπορεί να κρύβει ένα από τα μυστικά πίσω από τη γέννηση της ανθρώπινης γλώσσας, σύμφωνα με τη DailyMail. Αυτό υποστηρίζει νέα επιστημονική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι ατελείωτες συζητήσεις και οι ιστορίες που μοιράζονταν οι πρώτοι άνθρωποι γύρω από τις εστίες ίσως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ομιλίας.

Ο Κάρολος Δαρβίνος θεωρούσε τον έλεγχο της φωτιάς μία από τις σημαντικότερες ανθρώπινες εφευρέσεις, μαζί με την ομιλούμενη γλώσσα. Οι ερευνητές εκτιμούν πλέον ότι οι δύο αυτές κατακτήσεις μπορεί να συνδέονται πολύ περισσότερο απ’ όσο είχε θεωρηθεί.

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Η φωτιά δεν πρόσφερε μόνο προστασία, μαγείρεμα και τη δυνατότητα κατασκευής πιο εξελιγμένων εργαλείων. Παρέτεινε και τον χρόνο κατά τον οποίο οι πρώιμοι άνθρωποι παρέμεναν ξύπνιοι, κατά περίπου τέσσερις ώρες μετά τη δύση του Ήλιου.

Η φωτιά ως σημείο συνάντησης

Αυτός ο επιπλέον χρόνος φαίνεται πως δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για κοινωνική συναναστροφή. Μετά το τέλος των καθημερινών δραστηριοτήτων, ολόκληρη η ομάδα μπορούσε να συγκεντρωθεί γύρω από τη φωτιά, να ανταλλάξει πληροφορίες, να αφηγηθεί ιστορίες και να συζητήσει όσα είχαν συμβεί μέσα στην ημέρα.

Η καθηγήτρια Κάθριν Χομπάιτερ, ψυχολόγος και νευροεπιστήμονας από το Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία, εκτιμά ότι αυτές οι πρώιμες συζητήσεις μπορεί να αποτέλεσαν το πρώτο βήμα προς ένα πιο σύνθετο και αφηρημένο σύστημα επικοινωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέλιξη της ανθρώπινης γλώσσας.

Πηγή: iSTOCK

Η γλώσσα δεν γεννήθηκε απαραίτητα για πρακτικούς λόγους

Οι περισσότερες προηγούμενες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η γλώσσα αναδύθηκε σταδιακά από κραυγές και χειρονομίες, όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι γορίλες και οι χιμπατζήδες. Ωστόσο νέα στοιχεία σχετικά με την πολύπλοκη κοινωνική ζωή των πρωτευόντων και τις εντυπωσιακές ικανότητές τους θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση αυτή την ιδέα.

«Δεκαετίες έρευνας με άλλα είδη μάς έχουν δείξει ότι δεν χρειάζεσαι γλώσσα για να μαθαίνεις ο ένας από τον άλλον, να οργανώνεις πού και πότε θα αναζητήσεις τροφή, να μαθαίνεις πολιτισμικές γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τραγούδια ή να συντονίζεσαι με τους άλλους» αναφέρει η Χομπάιτερ.

Οι χιμπατζήδες, για παράδειγμα, είναι απολύτως ικανοί να διδάσκουν ο ένας στον άλλο πώς να κατασκευάζουν εργαλεία, να οργανώνουν περιπολίες στην περιοχή τους, να διεξάγουν «πολέμους» εναντίον άλλων ομάδων και να διατηρούν μια πολύπλοκη κοινωνική τάξη, χωρίς κάτι που να μοιάζει με γλώσσα. «Αρχίζει να φαίνεται ότι η ανθρώπινη γλώσσα δεν εξελίχθηκε για κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο» λέει η Χομπάιτερ.

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«Ενώ άλλα είδη μοιράζονται όλες αυτές τις ικανότητες, υπάρχει ένα θεμελιώδες αίνιγμα: δυσκολευόμαστε να βρούμε στοιχεία για βασικές διαφορές μεταξύ της επικοινωνίας των ανθρώπων και των πιθήκων, κι όμως περιβαλλόμαστε από στοιχεία που αποδεικνύουν τη μοναδικότητα του ανθρώπου».

Το μεγάλο πρόβλημα, επομένως, είναι να καταλάβουμε πού μπορεί να ξεκίνησε η ανθρώπινη γλώσσα αν δεν εξελίχθηκε αρχικά ως τρόπος επίλυσης πρακτικών προβλημάτων.

Οι Ju/’hoansi ίσως έδωσαν το στοιχείο για τη γέννηση της γλώσσας

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του 2014, στην οποία ερευνητές κατέγραψαν τις συζητήσεις των Ju/’hoansi, μιας κοινότητας κυνηγών-τροφοσυλλεκτών στη νότια Αφρική, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και μετά τη δύση του Ήλιου.

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Οι παρατηρήσεις έδειξαν μια σημαντική διαφορά. Την ημέρα, οι συζητήσεις επικεντρώνονταν κυρίως σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να μεταδοθούν ακόμη και μέσω χειρονομιών. Όταν όμως τα μέλη της κοινότητας συγκεντρώνονταν γύρω από τη φωτιά, το περιεχόμενο των συζητήσεων άλλαζε εντυπωσιακά.

Οι νυχτερινές συναθροίσεις ήταν αφιερωμένες κυρίως στην αφήγηση ιστοριών, στην ανταλλαγή εμπειριών και στην κοινωνική επικοινωνία. Για την καθηγήτρια Κάθριν Χομπάιτερ, αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να αναπτύχθηκε ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες.

Αν οι χειρονομίες επαρκούσαν για την κάλυψη των πρακτικών αναγκών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ανάγκη για έναν πιο σύνθετο τρόπο επικοινωνίας ίσως γεννήθηκε όταν οι άνθρωποι άρχισαν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί τη νύχτα, γύρω από τη φωτιά.

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Το φως της φωτιάς που «συντόνιζε» τον εγκέφαλο

Η θεωρία για τη σχέση φωτιάς και γλώσσας ενισχύεται από τις ιδιαίτερες ιδιότητες του φωτός της φλόγας. Το φως ενεργοποιεί αισθητήρες στα μάτια που περιορίζουν την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που σηματοδοτεί την ώρα του ύπνου. Οι συγκεκριμένοι υποδοχείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο μπλε φως, γι’ αυτό και η χρήση κινητού πριν τον ύπνο μπορεί να διαταράξει τον κύκλο του ύπνου.

Η φωτιά, αντίθετα, εκπέμπει σχεδόν καθόλου μπλε φως, επιτρέποντας στους ανθρώπους να παραμένουν ξύπνιοι περισσότερο χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η παραγωγή μελατονίνης. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό τρεμόπαιγμα της φλόγας ενδέχεται να βοηθούσε τα μέλη της ομάδας να βρεθούν στο ίδιο «συναισθηματικό μήκος κύματος».

Ο καθηγητής Ναθάνιελ Ντόμινι από το Dartmouth College επισημαίνει ότι, παρότι η φωτιά έχει μελετηθεί εκτενώς, λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις ιδιότητές της που ενισχύουν την προσοχή, τη συγκέντρωση, την αρμονία και τη συνεργασία.

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Το μεταβαλλόμενο φως ενεργοποιεί νευρώνες στον οπτικό φλοιό και μπορεί να συγχρονίζει τη δραστηριότητά τους. Ο νευρωνικός συγχρονισμός έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αμοιβαία συμπάθεια, κοινωνική σύνδεση και ομαδική συνεργασία. Έτσι, οι νυχτερινές ιστορίες γύρω από τη φωτιά ίσως αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη της σύνθετης ανθρώπινης γλώσσας.

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(Με πληροφορίες από DailyMail)