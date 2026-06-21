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Τα τελευταία χρόνια, το περπάτημα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές σωματικής άσκησης, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος τόσο σε ανθρώπους που ξεκινούν τώρα τη φυσική δραστηριότητα όσο και σε πιο έμπειρους που αναζητούν έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο να παραμείνουν σε φόρμα. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν απλά μία καθημερινή δραστηριότητα μετακίνησης, σήμερα αναγνωρίζεται από ειδικούς υγείας και γυμναστές ως αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, τη διαχείριση του σωματικού βάρους και την ενίσχυση της συνολικής ευεξίας, με αποτελέσματα που γίνονται αισθητά όταν εφαρμόζεται με συνέπεια.

Η δημοτικότητα του περπατήματος συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για μια δραστηριότητα που μπορούν να ακολουθήσουν άνθρωποι κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Σε αντίθεση με ασκήσεις υψηλής έντασης, δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία, ακριβό εξοπλισμό ή μακρά προετοιμασία, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα προσιτό και εύκολο να ενταχθεί στην καθημερινή ρουτίνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια και λίγος χρόνος για κίνηση, κάτι που το καθιστά μία από τις πιο απλές αλλά και πιο πρακτικές επιλογές άσκησης.

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Ειδικοί που συμμετείχαν σε σχετική συζήτηση στο podcast Adhgym υποστήριξαν ότι το τακτικό περπάτημα μπορεί να έχει μεγαλύτερα οφέλη από όσα πιστεύουν πολλοί. Σύμφωνα με τους ίδιους, το περπάτημα πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μπορεί να οδηγήσει σε καύση περίπου 78.000 θερμίδων ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί σε απώλεια περίπου δέκα κιλών σωματικού λίπους, εφόσον συνοδεύεται από σταθερό ρυθμό και συνέπεια μέσα στον χρόνο.

Ένα χαλαρό περπάτημα διάρκειας περίπου 40 λεπτών καίει έως και 350 θερμίδες, ενώ σε πιο γρήγορο ρυθμό μπορεί να καούν έως και 600 θερμίδες, ανάλογα πάντα με το βάρος του σώματος, την ένταση και τη φυσική κατάσταση του ατόμου. Σε ένα έτος, η συνολική αυτή δραστηριότητα μπορεί να μεταφραστεί σε περίπου 78.000 θερμίδες, αριθμός που δείχνει πόσο σημαντική μπορεί να γίνει μια τόσο απλή συνήθεια όταν επαναλαμβάνεται συστηματικά.

Παρά τη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με το κατά πόσο το περπάτημα αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο απώλειας βάρους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα επιστημονικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τα οφέλη του. Ανάλογα με παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, ο ρυθμός και η απόσταση που διανύεται, ένα άτομο μπορεί να κάψει 300 με 350 θερμίδες σε μια μέτρια προπόνηση, ενώ σε πιο έντονους ρυθμούς το νούμερο αυτό αυξάνεται σημαντικά. Όταν η άσκηση αυτή επαναλαμβάνεται συστηματικά για μήνες, μπορεί να οδηγήσει σε αισθητές αλλαγές στο σώμα, τόσο σε επίπεδο βάρους όσο και φυσικής κατάστασης.

Το περπάτημα συμβάλλει επίσης στην κυκλοφορία του αίματος, ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα και μειώνει τα επίπεδα του στρες, προσφέροντας οφέλη που ξεπερνούν την απλή καύση θερμίδων. Παράλληλα, βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης και της καθημερινής ενέργειας, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής με αυξημένες απαιτήσεις και ένταση.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι όσοι επιδιώκουν να δουν πιο έντονες αλλαγές στο σώμα τους, θα πρέπει να συνδυάσουν το περπάτημα με άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης, αλλά και με γενικότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η σωστή διατροφή και ο επαρκής ύπνος. Παράλληλα, η αύξηση της έντασης, όπως το περπάτημα σε ανηφορικές διαδρομές ή σε διάδρομο με κλίση, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την καύση θερμίδων και να ενεργοποιήσει περισσότερες μυϊκές ομάδες, προσφέροντας ακόμη πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα.