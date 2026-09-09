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Εικόνες από τη μετεκπαίδευση εφέδρων στο πλαίσιο της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Οι δραστηριότητες μετεκπαίδευσης λαμβάνουν χώρα σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα από τις 7 ως τις 12 Σεπτεμβρίου. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως ο θεσμός τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, σχολιάζοντας ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και ότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζητήσει μάλιστα να καλούνται μηνιαίως.

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Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Η έμφαση στη μετεκπαίδευση θα δίνεται στις νέες ειδικότητες, με «πρωταγωνιστικό» ρόλο να φαίνεται να αναλαμβάνει αυτή του χειριστή drone (χειριστής πολυκοπτέρου). Επίσης, θα υπάρχει εκπαίδευση και σε αντι-drones συστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλούνται δύο σειρές τον μήνα, των 100 περίπου ενεργών εφέδρων, και το όλο σύστημα θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγή (rotation) ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπου κάποιοι καλούνται σχετικά συχνά ενώ άλλοι καθόλου.

Το πλαίσιο κλήσης έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς η διαδικασία (στρατιωτικά έγγραφα, προσκλήσεις) γίνεται πλέον μέσω του gov.gr. Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν ενεργοί έφεδροι, μπορούν να μπουν στο efedros.army.gr με τους κωδικούς taxisnet και να κάνουν τη σχετική επιλογή, επικαιροποιώντας τα ατομικά τους στοιχεία.