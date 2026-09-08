Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Αυτές οι εικόνες, πραγματικά, δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε» δήλωσε στο ΕΡΤnews η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τους βανδαλισμούς στο ΑΠΘ.

Εξήγησε πως αν οι ένοχοι είναι «εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας κι εννοώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη».

Advertisement

Advertisement

«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε, ενώ με αφορμή επίσκεψή της τόσο στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ όσο και στις εστίες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «100 δωμάτια έχουν ήδη ανακαινιστεί και το μεγάλο σχέδιο αναδόμησης και εμπέδωσης του υψηλού κύρους στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο προχωρά».



