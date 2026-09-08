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Το κυβερνητικό σχέδιο για τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% ως το 2029, που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό. Κυριάκο Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

O κ. Παπασταύρου ανέφερε πως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη από εισαγωγέας ενέργειας, καθώς επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.Στόχος είναι η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη, είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η πρόταση που παρουσιάζεται είναι ένα «ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών», το οποίο είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο. Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ήταν πιο ήπιες σε σχέσεις με άλλες αγορές «ακριβώς επειδή έχουμε επενδύσει στις εγχώριες ΑΠΕ» πρόσθεσε- ενώ υπογράμμισε πως το σχέδιο είναι για μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών και δεν έχει επιδοματικό χαρακτήρα.

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«Τα μέτρα αφορούν μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους με δράσεις εξοικονόμησης, ευελιξία στη κατανάλωση, παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση. Τα παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με πόρους άνω των 5 δισ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσα από 3 διαφορετικά Ταμεία. Το Κοινωνικό κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ.), το Ταμείο για τα νησιά (2,3 δισ.) και τα ποσά για τη Ρήτρα Διαφυγής (600 εκατ.)», όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο κ. Παπασταύρου.

Ως προς τους νέους άξονες για τη μείωση των τιμών στο ρεύμα:

-Συνεχίζεται η επένδυση στις ΑΠΕ με νέο χωροταξικό σχεδιασμό

-Επίσπευση της αποθήκευσης (400 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ και 200 εκατ. ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής)

-Διασυνδέσεις νησιών (με ενίσχυση από ευρωπαϊκά κονδύλια) και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση

-Μείωση ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και ευελιξία στην κατανάλωση

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-Συνεχιζόμενη επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια

-Νέο πλαίσιο ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα

Η διασύνδεση των νησιών είναι ένα πολυετές εγχείρημα με κόστος περίπου 7 δισ. ευρώ, με Κρήτη και Κυκλάδες να έχουν διασυνδεθεί και τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο σε φάση υλοποίησης. Οι ακριβές τιμές, αναφέρθηκε, προκύπτουν κυρίως από τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια και με επιπλέον αποθήκευση θα μειωθούν οι απογευματινές «αιχμές».

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Ως προς τις ρευματοκλοπές, αναφέρθηκε πως οι μη τεχνικές απώλειες κοστίζουν περίπου 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο, και η συνεχιζόμενη μείωσή τους αφαιρεί σημαντικό βάρος από την τελική τιμή του ρεύματος. Ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, συγκροτείται νέο σύστημα επισήμανσης οφειλών. Ο κ. Τσάφος παρουσίασε στοιχεία, σημειώνοντας πως ήρθε νέο πλαίσιο ώστε αν κάποιος το έχει κάνει πολλές φορές να εμποδίζεται να πάει στον επόμενο προμηθευτή μέχρι να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό.