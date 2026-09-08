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Στο νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, προαναγγέλλοντας αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

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Το νέο πλαίσιο αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες, και έρχεται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανάγεται στο 1929. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σοβαρά περιουσιακά προβλήματα.