Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν υπάρχει ανησυχία για τα παιδιά στο σχολείο όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου, τόνισε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Ακόμα κι αν κολλήσουν, τα περισσότερα παιδιά θα είναι τελείως ασυμπτωματικά, σπάνια θα αναπτύξουν πυρετό, ακόμα πιο σπάνια εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό, όπως μηνιγγίτιδα», ανέφερε.

Advertisement

Advertisement

«Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε θρηνήσει απώλεια σε παιδί, οι απώλειες μας είναι σε μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα», πρόσθεσε ο καθηγητής, επαναλαμβάνοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Ασυμπτωματική λοίμωξη χωρίς συμπτώματα έχει το 80% των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου και δεν μπορεί να μεταδοθεί σε άλλον άνθρωπο, ούτε στον παππού ούτε στη γιαγιά», ανέφερε.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραδοσιακά κάνει τον κύκλο του το καλοκαίρι και γύρω στα μέσα Οκτωβρίου παύουμε να έχουμε κρούσματα. Τώρα η ακριβής εβδομάδα που θα συμβεί αυτό, εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Το μεγάλο πρόβλημα φέτος δεν ήταν οι ανεπαρκείς ψεκασμοί αλλά ότι πολύ περισσότερα κουνούπια ήταν μολυσμένα κάτι που πιθανότατα οφείλεται στο ότι φέτος είναι μια χρονιά που περάσαν πάρα πολλά αποδημητικά πτηνά από τη χώρα μας, κάτι το οποίο παρατηρείται μία φορά, περίπου στα 7 με 8 χρόνια και αυτό συμπίπτει χρονικά με τον αριθμό των κρουσμάτων», επισημαίνει ο καθηγητής.